Reportaż CNN o polskim pociągu. "Jezu, to jest po prostu okropne"

Damon nie ukrywała na wizji, że jest dla niej zupełnie niezwykłe to, do czego ludzie są zdolni, gdy muszą ochronić życie swoich dzieci. – Wiem, że to banał, ale gdyby matki rządziły światem, wszystko wyglądałoby inaczej – skomentował Cooper. Na sam koniec przytoczył jeszcze raz tragiczny los kobiety, która ucieka z chorym dzieckiem w nocnym pociągu, próbując jednocześnie się dodzwonić się do rodziny. "Jezu, to jest po prostu okropne" – stwierdził.