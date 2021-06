Renee Zellweger przyłapana na randce ze znanym mężczyzną. Dopiero co się rozwiódł

Renne Zellweger jest znana z tego, że dla roli potrafi zrobić wiele. Tak było gdy uczyła się śpiewu i tańca do "Chicago", przytyła, by wcielić się w Bridget Jones, czy znacznie schudła do filmu "Judy". Niestety o gwieździe w ostatnich latach częściej mówi się w kontekście jej wyglądu ulepszanego u chirurga plastycznego i w gabinetach medycyny estetycznej.