Religijny kanał telewizyjny został ukarany. Rozpowszechniał teorie spiskowe

W swoim oświadczeniu Ofcom stwierdził, że kanał telewizyjny stwarza ryzyko "poważnej szkody" dla widzów, którzy oglądali program. Organ dodał, że Loveworld ma "potencjał", by skłonić ludzi do zakwestionowania środków wprowadzonych w celu ochrony przed Covid-19. "Mogli oni podważyć zaufanie do środków zdrowia publicznego wprowadzonych w celu zwalczania Covid-19 w czasie, gdy liczba przypadków, przyjęć do szpitali i zgonów w Wielkiej Brytanii cały czas rosła, a ludzie szukali wiarygodnych informacji, biorąc pod uwagę postęp w programie szczepień"- czytamy.