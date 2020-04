"Reklama na Ratunek - Razem w walce z koronawirusem" - specjalny blok reklamowy w czwartek 2 kwietnia w Polsacie tuż przed głównym wydaniem „Wydarzeń”

Chcemy pomóc tym, którzy są na pierwszej linii w walce z trwającą epidemią. 2 kwietnia o 18:45 możemy ponownie pokazać, że prosty gest ma wielką moc. Pamiętajmy - Zostajemy w domu, oglądamy blok i pomagamy w walce z koronawirusem - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. – Dzięki temu każdy z nas, choćby w taki sposób, dołoży swoją cegiełkę do wsparcia tych, którzy są dzisiaj najodważniejsi, ale też najwięcej ryzykują – dodaje.

Do wzięcia udziału w akcji i obejrzenia bloku reklamowego „Reklama na Ratunek – Razem w walce z koronawirusem” zachęcać będą spoty z udziałem Bogdana Rymanowskiego, dziennikarza Polsat News, prowadzącego główne wydanie „Wydarzeń”, a także programy „Gość Wydarzeń” oraz „Wydarzenia i Opinie”.

Spoty będą emitowane od piątku, 27 marca, we wszystkich kanałach Grupy Polsat, w serwisie IPLA, w internecie oraz w mediach społecznościowych.

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 36 011 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 222 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 239 017 013,55 złotych. Więcej informacji o działaniach Fundacji POLSAT – www.fundacjapolsat.pl