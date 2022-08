Refundacja najdroższego leku świata? Nie dla wszystkich. Damięcki komentuje

- To jest ogromny sukces, niewątpliwie, bardzo wielu środowisk, które próbowały przewalczyć tę refundację. To jest też ogromny gest ze strony tych, którzy doprowadzili do tego, że ta refundacja jest możliwa. Oczywiście refundacja obwarowana jest ogromnymi obostrzeniami, które nie satysfakcjonują wszystkich, zdaję sobie z tego sprawę. (...) Mimo wszystko uważam, że jest to wielki krok i myślę, że to jest dopiero początek. Mam taką nadzieję - powiedział Damięcki.