Redakcja katolicka TVP pomyliła ekspertów. ”Złodzieje i żałośni amatorzy”

Zobacz też: Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

”Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy w miniony weekend zacząłem dostawać informacje komentujące moje wystąpienie w TVP. Co się stało? Jak to możliwe? W TVP jak widać wszystko możliwe”.

”Ale to nie wszystko. Bo nie dość ze ukradli, to jeszcze nie potrafili porządnie podpisać. Bo to wcale nie jestem ja, tylko właśnie Bart. I to wszystko, przypomnijmy, za dwa miliardy rocznie z naszych podatków”.