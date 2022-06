Reakcja Meghan na wejście Kate. Wszystko zarejestrowały kamery

Mimo to, wnikliwi obserwatorzy życia rodziny królewskiej i tak dopatrzyli się gestu niechęci po stronie Meghan Markle. Jak podaje tabloid "The Sun", kamery BBC zarejestrowały wymowną reakcje żony Harry'ego na widok jego bratowej. Gdy księżna Kate kroczyła aleją, by zająć miejsce w ławie, aktorka odwróciła głowę, nie zostawiając tym samym miejsca chociażby na kontakt wzrokowy. Uwagę zwrócili na to komentujący w sieci transmisję widzowie. Niefortunny moment zobaczycie na poniższym zdjęciu.