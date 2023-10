Reakcja Cichopek na wynik wyborów. Informator z Woronicza donosi

Jeszcze niedawno Katarzyna Cichopek była jedną z największych gwiazd TVP. Występowała w serialu "M jak miłość", była gospodynią programu "Pytanie na śniadanie", jurorką "You Can Dance. Nowa generacja" i prowadziła format "Operacja aranżacja". Ostatnio aktywność Cichopek w TVP została mocno zredukowana. Co się stanie, gdy dojdzie do zmian w zarządzie telewizji publicznej?