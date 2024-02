"Razem odNowa" TVN. Pokłócili się na planie, musiała interweniować Chodakowska

"Razem odNowa". Potrzebna była interwencja Chodakowskiej

Niestety, pierwszy tydzień rewolucji mijał i nie doszło do żadnych zmian. Kinga, tak jak wcześniej, wciąż unikała bycia w domu, wybierała towarzystwo koleżanek. Doszło do burzliwej kłótni na planie, w której padały niecenzuralne słowa. Adam z kolei miał problemy z motywacją, nie chciał trenować razem z żoną, wolał odpoczywać na kanapie. Doszło do interwencji (telefonicznej), w której Chodakowska zrugała niesfornego mężczyznę: