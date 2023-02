Ratownik stracił dom w pożarze. Filip Chajzer wspiera zbiórkę

W nocy z 17 na 18 lutego spłonęła kamienica w Sopocie przy ul. Andersa 30. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru, ale prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. W pożarze spaliły się dwie kondygnacje, a pozostałe zostały zniszczone. Budynek nie nadaje się do mieszkania i decyzją Państwowej Straży Pożarnej wyłączono go z użytku.