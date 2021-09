Raper i bokser w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Ideał kobiety? "Ładna, szczupła"

Mężczyzna ucieszył się na wieść, że eksperci programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" znaleźli mu partnerkę. Pierwsze, co przyszło mu do głowy, to pytanie: "Ładna?". Gdy psycholog Piotr Mosak roześmiał się, że nie może nic zdradzić, Robert odparł: "To ja jeszcze nie mogę podziękować". Uczestnik show nie ukrywa, że wygląd potencjalnej żony jest dla niego bardzo ważny.