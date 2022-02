Rafał Szatan w "Dzień Dobry TVN". Ale show skradł jego syn

Rafał Szatan przeszedł niedawno operację kolana. To pokłosie kontuzji sprzed lat, której nabawił się na scenie. Podczas jednego ze spektakli poczuł, że kolano mu "strzeliło". Pomimo poważnego urazu i ogromnego bólu zagrał premierowe przedstawienie do końca. Później okazało się, że wymagana jest pełna rekonstrukcja kolana. Niestety, dawna kontuzja dała mu się we znaki po latach i niezbędna była kolejna operacja.