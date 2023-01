Rafał Szatan bez koszulki. Ma czym się pochwalić

W Nowy Rok Szatan opublikował na Instagramie selfie z siłowni. Jest na nim rzecz jasna bez koszulki, co pozwala dostrzec, jak wyrzeźbiony ma brzuch oraz klatkę piersiową. "Z mocą w Nowy Rok. A u was jakie postanowienia?? Są, czy raczej na spontanie??" - napisał. Internauci pochwali Szatana za wygląd. "Ale forma", "Byczek", "Piękny i umięśniony", "Koks" - napisali. Można zakładać, że nie jest to ostatni raz, gdy Szatan chwali się swoją muskulaturą. Tym bardziej, że rzeczywiście cały czas dba o formę.