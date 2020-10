Rafał Patyra: Nie znałem treści felietonu o kamieniu u szyi kobiety

Rafał Patyra znany jest jako dziennikarz redakcji sportowej TVP, ale także prowadzący program "Rodzinny ekspres". Patyra deklaruje się publicznie jako katolik, dla którego różaniec to "jego numer jeden, mój oręż, Szatan wyje, gdy go słyszy". Prowadzony przez dziennikarza sportowego sobotni program "Rodzinny ekspres" – jak wyjaśnia strona TVP – "ma pomóc rodzinom do głębszego przeżywania istoty rodzinności w duchu chrześcijaństwa" [pisownia oryginalna – przyp. red.].