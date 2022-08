Rafał Grabias poprawił sobie urodę. "Chyba zrobię sobie wielkie usta"

"To nie dieta zmienia nasz wygląd i rysy twarzy" - napisał bez ogródek Rafał Grabias pod ostatnim filmikiem na Instagramie. Celebrytę śledzi tam ponad 184 tys. osób i dla wielu jest wzorem do naśladowania. Widać to po komentarzach fanek zachwyconych metamorfozą Grabiasa, który odwiedził zaprzyjaźniony salon piękności.