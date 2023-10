Radosław Herman nie żyje. Miał zaledwie 51 lat

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman prowadzący program "Poszukiwacze historii". Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali" - czytamy w profilach społecznościowych Polsat Play.