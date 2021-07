Radek Brzózka był gwiazdą TVP. Teraz musi dorabiać do pensji

Dwa lata temu show Radka Brzózki "Jak to działa?" został zdjęty z anteny, a popularny dziennikarz nagle niemal zniknął z ekranów. Telewizja Polska nie miała na niego pomysłu. Brzózka dostał jedynie prowadzenie programu "Gra słów. Krzyżówka". Znacie go? No właśnie. Produkcja nie należy do hitów TVP. A tym samym Brzózka przestał być jedną z twarzy stacji. Co zrobił dziennikarz? Postanowił rozwijać się zawodowo poza telewizją.