Rachel Weisz musiała uważać na dekolt. Tak 53-letnia gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie

Rachel Weisz, którą widzowie dobrze znają z serii filmów o "Mumii", zagrała ostatnio w serialu "Dead Ringers". To opowieść o siostrach bliźniaczkach, które chcą zmienić sposób, w jaki kobiety wydają na świat dzieci. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy aktorka wciela się w podwójną rolę. W 2005 r. zagrała bliźniaczki w "Constantine".