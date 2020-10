Racewicz zmieniła fryzurę. Na taką, jaką nosiła 19 lat temu

Joanna Racewicz ma 47 lat, a im jest starsza, tym bardziej rozkwita. Wystarczy spojrzeć na jej instagramowe zdjęcia i nagrania, aby stwierdzić, że dziennikarka świetnie czuje się w swoim ciele. Wygląda doskonale i promieniuje pozytywną energią. Ostatnio Racewicz wybrała się na wizytę do fryzjera, a ten zachęcił ją do małej metamorfozy. Postawili na cięcie, które dziennikarka prezentowała na sobie już wcześniej. I to sporo wcześniej.