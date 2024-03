Racewicz bez ogródek. Napisała, co myśli o rolnikach

Do tych wydarzeń odniosła się także dziennikarka Polsatu Joanna Racewicz na Instagramie. "Argument siły, jak kraj długi. Gdzie spojrzeć - blokady, ciągniki, rolnicy. Ich żądania, transparenty i determinacja. Nie będę pisać - czy to zasadne, czy wcale. W końcu Zielony Ład już znacznie poluzowany. Nie będę was przekonywać, że protest z natury ma mieć rys agresji i uciążliwości. Być widoczny. To oczywista oczywistość. Ale jest wyraźne ‘ale’" - czytamy.