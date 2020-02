Quebonafide zmienił się nie do poznania. Nadaje się na aktora

Tatuaże na całym ciele, łącznie z szyją i twarzą, kolorowe włosy i przebojowa osobowość. Tak do niedawna prezentował się raper Quebonafide, który przyszedł do studia "Dzień Dobry TVN" w zupełnie odmienionym stylu.

Prokop opowiadając o Quebonafide mówił o setkach tysięcy sprzedanych płyt i wyprzedanych koncertach na największych obiektach w Polsce. Teraz raper szykuje się do wydania płyty "Romantic Psycho", którą promują dwa nowe utwory i całkowita zmiana wizerunku.

Quebonafide do niedawna wyglądał jak typowy współczesny raper. Jaskrawe ciuchy, kolorowe włosy, tatuaże na całym ciele. W studiu "Dzień Dobry TVN" nie było po tym śladu. I choć Prokop z udawaną powagą zahaczył o temat niedawnego image'u, to nikt z prowadzących nie zapytał wprost, co się stało z tatuażami rapera.