"Pytanie na śniadanie". Nikt nie był w stanie zapanować nad emocjami. Poruszający apel na antenie TVP2

- Matki uciekają po to, aby chociaż dzieci obronić, bo nikt nie wie, co będzie się działo. Widzimy tylko to, że armia ukraińska została sam na sam, nie ma nikogo, nikt nam nie pomaga. NATO śpi, świat śpi. Wszyscy dużo gadali o pokoju, a jest trzecia wojna światowa. Putin złamał wszystkie możliwe prawa międzynarodowe i gdzie jest świat? Gdzie jest NATO? Co wy robicie? - rozległy się na antenie wykrzyczane w gniewie i poczuciu bezradności słowa Natalii Panczenko.