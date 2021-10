"Pytanie na śniadanie". Anna Lewandowska broni Beaty Kozidrak

Minęły prawie dwa miesiące od alkoholowego rajdu Beaty Kozidrak przez Warszawę. Artystka po zgłoszeniu innych kierowców została zatrzymana przez policję, mając we krwi ok. 2 promile alkoholu. Niedawno usłyszała akt oskarżenia. Mimo to wokalistka Bajmu może liczyć na wsparcie fanów oraz niektórych kolegów z branży. O dziwo, na antenie TVP również usprawiedliwiano zachowanie Kozidrak.