"Pytanie na Śniadanie": Agnieszka Kaczorowska zachwycona córeczką

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała o półrocznej Emilce. Dziewczynka właśnie dziś skończyła sześć miesięcy, więc mama chce rozszerzyć jej dietę

Wybrała tę metodę nie bez powodu. W show opowiedziała o tym, że kiedyś była na kolacji ze znajomymi i ich dziećmi. Maluchy siedziały przy stole, jadły to, co dorośli i nie marudziły.

- To jest jeden wielki bałagan. Ona sobie siada w krzesełku albo u nas na kolanach. Jak siedziała z nami, my jedliśmy, to było sięganie, ciekawość. Emilka poznaje faktury, smaki, wybiera, bawi się. Dziecko prowadzi nas przez rozszerzanie i samo decyduje, ile chce zjeść i co chce zjeść - mówiła Kaczorowska.