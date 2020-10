Po tym wpisie Twitter wybuchł. Wpadki stacji nie udało się przemilczeć

Radio TOK FM, którego właścicielem większościowym jest spółka Agora (wydawca m.in. "Gazety Wyborczej"), dawno nie miało do czynienia z tak poważnym wizerunkowym kryzysem w oczach w swoich odbiorców. Wielu z nich poważnie zaczęło wątpić w to, czy stacja, którą określa się mianem lewicowo-liberalnej, rzeczywiście taka jest. Wszystko po tym, jak na Twitterze pojawił się wpis zapraszający do porannej audycji. Nazwiska gości, których Dominika Wielowieyska, zaprosiła do programu wywołały lawinę oburzenia.