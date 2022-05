Putin pękał z dumy. Rosyjska TV godzinami pokazywała wojskową defiladę

Putin tropi "międzynarodową bandę terrorystów"

Najważniejszym elementem uroczystości było mocno oczekiwane przemówienie prezydenta Putina. Jego powracającym motywem był wątek walki z "międzynarodową bandą terrorystów", z nazistami i neonazistami. W przemowie przywódcy Rosji ani przez moment nie pojawiła się Ukraina. Wspominał za to bardzo często o Donbasie. Bo to właśnie tam, jego zdaniem, "toczą dziś boje dzielni rosyjscy żołnierze ze wszystkich stron wielkiego kraju". To właśnie tam atakują ich ideowi spadkobiercy faszystów z czasów drugiej wojny światowej. Putin to pojęcie zdawał się rozumieć bardzo szeroko, wielokrotnie wspominał o tym, że rosyjscy żołnierze "o bezpieczeństwo ojczyzny" walczą dziś z siłami składającymi się z żołnierzy, którzy do Donbasu dotarli z różnych krajów.