"Punkt widzenia". Zaskakujący moment w programie Polsatu. Prowadzący zwrócił się do młodego kolegi po fachu

- Taka uwaga do młodych ludzi. Wiem, że dla was jestem boomer, dziaders i straszny leśny dziad. Zamiast patrzeć na Jana Pawła II przez memy, znajdźcie jakąś homilię, znajdziecie ją w internecie, odsłuchajcie tę z 1979 r., albo tę z Westerplatte, gdy mówił do młodych. Warto. Tylko trzeba trochę się zebrać, skupić myśli, mieć spokój, bo to nie jest przelatywanie przez telefon.