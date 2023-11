Publikują na własną rękę. W Polsacie ich skeczu nie chcieli pokazać

Satyrycy wielokrotnie zabierali głos w sprawie. - Być może były jakieś naciski, bo pojawiła się krytyka władzy, no ale satyra po to jest. Nie wiemy jednak wszystkiego. Te wszystkie nerwowe ruchy są podyktowane biznesami, o których prawdopodobnie nie wiemy. Bez Niny Terentiew to zwykła korporacja, a nie telewizja - powiedział "Faktowi" Robert Górski.