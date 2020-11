"Przykry dla mnie epizod". Olszański odpowiada na historię o "mammografie"

Olszańskiemu przyjrzała się dziennikarka magazynu "Press", Małgorzata Wyszyńska, która w najnowszym wydaniu szczegółowo opisuje sylwetkę radiowca. Jest o jego karierze zawodowej, ale i o tym, jak dał się zapamiętać współpracownikom z różnych redakcji. Szczególną uwagę zwracał fragment tekstu, w którym dziennikarka opisała kontrowersyjne zachowania Olszańskiego wobec kobiet . - W dzisiejszych czasach miałby przerąbane. Łapał kobiety za biust, ale to wtedy nie wzbudzało wielkiego sprzeciwu. Ja zareagowałam mocno - mówiła Karolina Korwin-Piotrowska.

Z kolei Magda Jethon opowiedziała: - Wykonywał w powietrzu taki ruch, jakby chciał złapać za pierś i mówił: "dziewczyny zbliżają się badania okresowe". Z tego powodu Olszańskiego dla żartu dopisano nawet kiedyś do listy pracowników wyróżnionych za szczególne osiągnięcie. Podpis brzmiał: "Michał Olszański - za cykl bezpłatnych badań mammograficznych. Przyjacielska dłoń 2012".

Michał Olszański wypowiadał się w komentowanym dziś szeroko tekście. Postanowił jednak jeszcze raz odnieść się do sprawy w rozmowie z "Pressem".

- To jest dziś dość przykry dla mnie epizod, ale uważam, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Cały materiał przyjąłem z pokorą i przeczytałem go z przyjemnością - mówi.