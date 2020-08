"Przyjaciółki": Siostra Julii Wieniawy dołącza do obsady serialu

Julia Wieniawa to jedno najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Młoda gwiazda doskonale wykorzystuje swój potencjał i korzysta z tego, co przynosi jej los. A dokładniej reklamodawcy i producenci. Na swoim profilu na Instagramie Julia pochwaliła się, że pojawi się w jednym z odcinków "Top Model" . Show jest właśnie nagrywane, a jesienią wystartuje na antenie TVN.

Jak się okazuje, jej młodsza siostra też ma aspirację na zostanie gwiazdą. Alicja Wieniawa-Narkiewicz właśnie dołączyła do obsady serialu "Przyjaciółki", gdzie zagra u boku wielu polskich gwiazd. Dziewczyna wcieli się w rolę Hani, córki Ingi, którą gra Małgorzata Socha. Sama zainteresowana opowiedziała nieco więcej o swoich odczuciach co do nowego projektu.