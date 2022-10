"Przyjaciele" to popkulturowy fenomen. Jennifer Aniston dorobiła się na nim fortuny

Serial "Przyjaciele" był trampoliną do kariery dla aktorów, wcielających się szóstkę skrajnych osobowości, które połączyły więzy prawdziwej przyjaźni. Grająca Rachel Green Jennifer Aniston miała to szczęście, że jej popularność nie skończyła się wraz z emisją serialu. Głośne małżeństwo z Bradem Pittem, miano ikony stylu i kolejne role. Najbardziej znane to komedie "Dzień Matki" i "Millerowie". Ostatnio można ją oglądać w serialu "The Morning Show".