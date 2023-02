Przyjaciel, rosyjski szpieg. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Alex: Aż prosi się, żeby zażartować, że przyciągnęły mnie pieniądze, ale tak naprawdę to postaci, bo widzę w nich trochę samego siebie. To nie jest historia o szpiegach jak z obrazka, ani żadna z tego pusta opowiastka. To bardzo, ale to bardzo nietypowa historia, która pokazuje ludzkie zachowania i to jest to, co mnie do tego ciągnie.