Przyjaciel pożegnał się z Deborah James przez telefon. "Nie mogłem odłożyć słuchawki"

Deborah James dowiedziała się o nowotworze w 2016 r. Niedługo potem uruchomiła podcast "You, Me and the Big C", w którym opowiadała o swojej walce z chorobą, propagując zdrowotną samoświadomość wśród Brytyjczyków. W 2018 r. na raka piersi zmarła Rachel Bland, jedna z trzech współprowadzących audycję.