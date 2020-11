Przyjaciel Maradony nie wytrzymał. Rozkleił się na wizji

Goycoechea chował zapłakaną twarz w dłoniach. Nie był w stanie ukryć smutku i rozpaczy po śmierci dawnego przyjaciela. Sergio i Diego wiele razem przeżyli. W 1990 r. grali razem w reprezentacji na Mistrzostwach Świata we Włoszech.

El Goyco miał być wtedy rezerwowym bramkarzem, ale trafił do pierwszego składu, gdy Nery Pumpido złamał nogę w meczu przeciwko drużynie ZSRR.

Zespół z Goycoecheą i Maradoną dotarł aż do finału i zdobył wicemistrzostwo (ostatni mecz przegrali z Niemcami 0:1). W kolejnych latach El Goyco praktycznie co sezon zmieniał klubowe barwy. Grał we Francji, Paragwaju, Brazylii i Argentynie. Z reprezentacją kraju zdobył Copa America i Puchar Konfederacji.