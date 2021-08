Zachorował i zapadł w śpiączkę. Nowe informacje o Semce

Od zakażenia koronawirusem minęło ponad 5 miesięcy. Semka w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że jeszcze cały czas jest w szpitalu, ale zakłada, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni opuści go. To nie znaczy jeszcze, że dziennikarz wróci do domu. Czeka go pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym.