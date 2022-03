"Przez Atlantyk". Żenujące zachowanie celebrytów w nowym show TVN-u

Do śmiechu nie było im jednak, kiedy uczestnicy rejsu wykazali się arogancją. Wiadomo, że słowo kapitana na pokładzie to świętość i trzeba wykonywać każde polecenie bez żadnej dyskusji. Tymczasem Miłoszewski jeszcze przed wypłynięciem oznajmił przed kamerą, że będzie robił to, co uzna za zasadne.