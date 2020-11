Przepych to mało powiedziane. Rutkowska pokazała zdjęcia z uroczystości

Maja Plich i Krzysztof Rutkowski są parą od 2012 roku, rok później zostali rodzicami Krzysztofa Jerzego juniora. Małżeństwem są co prawda zaledwie od roku, ale brak ślubu nie stanowił problemu przy chrzcinach chłopca. Do rodzinnej uroczystości sprzed sześciu lat czwarta żona detektywa Rutkowskiego wróciła niedawno na swoim profilu na Instagramie. Aspirująca do roli influencerki Maja Plich zamieściła kilka zdjęć z chrzcin syna i wyprawionego po kościelnej uroczystości przyjęcia.