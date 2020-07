Przemysław Sadowski ma żal do TVP. Zawieszono jego serial

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Sadowski zamieścił na Facebooku pełen żalu post: "Wracamy do pracy? Otóż nie! Drodzy widzowie "Echo serca". Z przykrością was informujemy, że nie będzie kontynuacji (wszystko na to wskazuje) naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan, podobnie jak wiele polskich seriali, w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP 'zawiesza zdjęcia do odwołania' (???), co w praktyce oznacza zakończenie serialu. Nie wiemy, czym podyktowana jest decyzja producenta, czyli TVP, bo przecież nasz serial miał świetną oglądalność i byliśmy liderem w swoim paśmie! Może ktoś w TVP stwierdził, że skoro teraz Polski widz nie ma szans na spotkanie z Polskimi aktorami w teatrze, to pewnie lepiej żeby nie oglądał ich również telewizji. Zgodnie z hasłem 'bądźmy razem' TVP w trudnym czasie epidemii pozbawia pracy całą ekipę, czyli ponad setkę osób! A za dotacje, które TVP dostała z naszych podatków, kupuje się dwa rosyjskie seriale! Wspaniała postawa... Dziękujemy ci, TVP!"