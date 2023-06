Przemysław Niedźwiecki nie żyje. Zmarł nagle

"Uwielbiałem te nasze żarty, które nie miały sensu, ale przynosiły chwilę relaksu w jednak stresującej pracy. Będzie mi brakować jego charakterystycznego śmiechu, z którym przegrywało nawet nasze dźwiękoszczelne studio, a mikrofony wychodziły poza rejestry. Teraz już nikt nie będzie zaglądał do moich kanapek w radiowej kuchni i mówił: 'Ty znowu jesz!', a sam przyszedł po to, by z lodówki wziąć kefir i zrobić to samo" - napisał Łukasz Jakubczyk.