Przegrał z Podsiadło. Nie tylko w programie nie miał tyle szczęścia

Marcin Spenner, uczestnik pierwszej edycji "X Factor" , przez wielu był typowany na zwycięzcę tego programu. Przegrał, choć jak mówiono, miał wszystko, by odnieść komercyjny sukces: talent, chęć do pracy i wygląd. Jego muzyczna kariera, mimo zapewnień jurorów i popularności, jaką przyniosła mu telewizja, nie nabrała rozpędu. Nie ma zbytniej przesady w stwierdzeniu, że artystę długo prześladował wyjątkowy pech. Najpierw Spenner długo szukał odpowiedniej wytwórni, w której mógłby nagrać swój debiutancki album. Rozpoczynał współpracę zarówno z Sony Music i z Universal Music, ale za każdym razem ją przerywał, nie zgadzając się na prezentowane przez wytwórnie wizje swojej twórczości.

Pod okiem producenta Bogdana Kondrackiego, znanego z współpracy z Podsiadło czy Brodką, powstał krążek złożony z 12 utworów, do których muzykę w większości skomponował Spenner. Niestety, zaraz po premierze nastąpił lockdown. Z powodu pandemii koronawirusa Spenner nie miał zbyt wielu okazji, by zaprezentować swoją twórczość na koncertach. Mimo to wokalista zdaje się nie tracić pogody ducha. W mediach społecznościowych stara się dodawać fanom otuchy w tym trudnym, pandemicznym czasie.