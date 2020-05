"Proxima": Eva Green podbija kosmos w Kinie WP Pilot

- W zawodach, które wymagają maksymalnej koncentracji, kobiety milczą na temat swoich dzieci - mówi Alice Winocour. Bohaterka jej filmu, grana przez Evę Green, opuszcza swoje dziecko, by zrealizować marzenie. I choć to rozłąka na pewien czas, to w oczach społeczeństwa jest złą matką. Seans "Proximy" w Kinie WP Pilot już dziś o 21:00.

"Proxima": Sara (Eva Green) jest astronautką (YouTube)