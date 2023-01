Prowadził audycję pod wpływem alkoholu. Radio Białystok przeprasza za dziennikarza

Stacja dopiero pięć dni później, w środę 25 stycznia, wydała oświadczenie w tej sprawie i przeprosiła słuchaczy za zaistniałą sytuację. "Popołudniowy program prowadził wówczas dziennikarz, który - jak się później okazało - był pod wpływem alkoholu. Uważamy to za niedopuszczalne i zapewniamy, że nigdy by do tego nie doszło, ale w trakcie przygotowań do programu nic nie wskazywało na to, że prowadzący może być nietrzeźwy. Zarząd i pracownicy Polskiego Radia Białystok wyrażają ubolewanie w związku z tą sytuacją. Obiecujemy, że nadal będziemy dbać o wysokie standardy i zrobimy wszystko, by nie stracić zaufania naszych Słuchaczy, którzy zawsze są dla nas najważniejsi" - napisano.