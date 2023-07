Prowadzi program o gwiazdach w Hollywood. Zapytaliśmy go o Joannę Krupę, reakcja była jednoznaczna

- To ważne, żebyśmy ewoluowali - my jako ludzie i nasze opinie. Z jednej strony były głosy sprzeciwu, ale z drugiej, to pociągnęło mnóstwo wsparcia i sojusznictwa, więc czasami trzeba wziąć trochę tego dobrego, nawet jeśli to wiąże się z przyjęciem na klatę złego. Halle jest wspaniałą reprezentantką tego, jaka powinna być księżniczka Disneya. I to wyłączając z tego rasę! W ogóle nie myślmy tutaj o kolorze skóry. Ona po prostu ma wszystko, co powinna mieć księżniczka i czego oczekujemy po bajkach. I już najwyższy czas, żebyśmy mogli się w tych bajkach zobaczyć - podkreśla zdecydowanie Justin.