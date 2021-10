Prowadzący "Dom nie do poznania" pokazał zdjęcie sprzed 20 lat. "Zero botoksu"

"Dom nie do poznania" był jednym z pierwszych, tak popularnych show, które dotyczyły remontów domów potrzebujących rodzin. Zanim pojawiła się Katarzyna Dowbor i jej "Nasz nowy dom", widzowie Polsatu uwielbiali oglądać amerykańską produkcję, którą prowadził Ty Pennington. "Extreme Makeover: Home Edition" był prawdziwym wyciskaczem łez. Ekipa architektów, stolarzy i dekoratorów miała siedem dni, by dokonać generalnego remontu domu, który kompletnie nie służył rodzinom zgłaszanym do programu.