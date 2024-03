Prowadząca natychmiast zakończyła program. "Proszę przeprosić za te słowa"

Janusz Kowalski atakuje w Polsat News

Pod koniec debaty prowadzonej przez Agnieszkę Gozdyrę poseł Suwerennej Polski zwrócił się do dziennikarki, po czym zaczął gniewnym tonem przemawiać do Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL) i Tomasza Szymańskiego (PO). - Tylko proszę mi nie przerywać. Za to, że nawet rodzice pani Koteckiej czy Zbigniewa Ziobro, którzy byli przeszukiwani, nie mogli po prostu skorzystać z toalety, jesteście skurczybykami za to, co zrobiliście - mówił wzburzony Kowalski.