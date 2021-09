Prorocza komedia TVP. Przewidział uchodźców z Afganistanu i pomysł Błaszczaka

- Kiedy robiłem spektakl w 2003 r, wicemarszałkiem sejmu został Andrzej Lepper. Ale jego poziom i zachowanie, które wówczas drażniło, to jak msza na bocznym ołtarzu w porównaniu do tego, co się dzisiaj dzieje na polskiej scenie politycznej. Tego nie wymyśliłby żaden scenarzysta. Krzysztof Zanussi pokazuje ten spektakl studentom i podobno nie wierzą, że powstał 17 lat temu. Wówczas wydawał się surrealistyczny, ale życie go dogoniło. Zrobiłem go na zamówienie jeszcze niezależnej wówczas telewizji publicznej, a w kwestii tematu dostałem carte blanche. Nie do pomyślenia dzisiaj! - tłumaczy reżyser w rozmowie z Beatą Waś.