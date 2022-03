Propaganda Kremla: "Polska armia podwinie ogon i ucieknie"

- Większość nie wierzyła w atak Rosji na Ukrainę, a jednak on nastąpił - mówi Siegień. - A takie programy to tzw. podgatowka, czyli możliwe przygotowanie gruntu pod atak. To, co propaganda rosyjska mówiła o Ukraińcach, ziściło się. To, co kremlowscy "eksperci" opowiadali w telewizji, stało się rzeczywistością. Nie można więc tych słów bagatelizować.