Prokop bez Wellman w "DDTVN". Nie zgadniecie, kto do niego dołączył

Przypomnijmy, że Drzewiecka w ubiegłym roku poprowadziła kilka wydań wakacyjnej odsłony "Dzień dobry TVN". W "Dzień dobry Wakacje" zazwyczaj przeprowadza wywiady z muzykami. W rozmowie z Plejadą zapytana o to, czy chciałaby dołączyć do grona stałych prowadzących, nie wahała się z odpowiedzią: - Ja zawsze jestem na posterunku, jeżeli ktoś mnie potrzebuje, to z ogromną przyjemnością.