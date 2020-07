Program TV na wtorek – 14 lipca 2020. Dziś w TV obejrzymy film sensacyjny "W sieci kłamstw" z gwiazdorską obsadą, ekranizację japońskiej mangi "Ghost In The Shell", a także kolejną część przygód Człowieka-Nietoperza w "Batman Forever". Sprawdź, co ciekawego możesz zobaczyć dziś w telewizji.