Program TV na poniedziałek 4 maja - "Transformers: Zemsta Upadłych", "Rambo", "Zielona strefa"

Program TV na poniedziałek 4 maja. Stacje TV przygotowały na dziś całkiem dobre filmy. Do wyboru mamy m.in. hit science fiction "Transformers: Zemsta Upadłych", kultowy film sensacyjny "Rambo" oraz dramat wojenny "Zielona strefa". Oto telewizyjne propozycje na poniedziałek 4 maja.

"Transformers: Zemsta Upadłych" - program TV na poniedziałek 4 maja

Minęły dwa lata od bitwy z Deceptikonami, po której zapanował we wszechświecie pokój. Ludzie i przyjazne im Autoboty wspólnie pilnują porządku. Choć Sam Witwicky przyczynił się do ocalenia świata, pozostaje zwyczajnym nastolatkiem i rozpoczyna naukę w college'u. Niestety, Deceptikony przywracają do życia przywódcę, Megatrona. Ponownie przygotowują się do ataku na Ziemię. Sam wpada na trop tajemnicy pochodzenia pierwszych Transformersów.

"Transformers: Zemsta Upadłych" - godz. 20:00, Polsat

"Rambo" - program TV na poniedziałek 4 maja

John Rambo nie jest mile widziany w miasteczku Hope przez szeryfa Willa Teasle'a. Aresztuje go i brutalnie traktuje na posterunku. Komandos jednak ucieka policji i ukrywa się w pobliskich górach. Wykorzystuje swoje umiejętności zdobyte podczas wojny w Wietnamie, nikt nie może go złapać. Służby wzywają jego byłego szefa. Wierzą, że przekona Rambo do poddania się.

W roli głównej Sylvester Stallone.

"Rambo" - godz. 21:30, TVN

"Zielona strefa" - program TV na poniedziałek 4 maja

Bagdad jest pogrążony po pierwszych dniach ofensywy wojsk USA w Iraku. W mieście jest ukryta broń masowego rażenia. Starszy chorąży Roy Miller musi ją odnaleźć. Okazuje się, że on i jego komandosi zostali oszukani. Miller domyśla się, że opinia publiczna była karmiona kłamstwami, które były wyłącznie pretekstem do ofensywy. Wojskowy przekonuje się o bezsensie wojny. Dążenie do prawdy doprowadza do konfliktu z Pentagonem,

W roli głównej Matt Damon.